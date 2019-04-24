女星「五熊」蔡宜臻因演出《終極一班》系列大開知名度，紅到直接把角色名拿來當藝名，而外型甜美可愛的她，也嘗試往綜藝圈發展，接下醫療談話性節目助理主持人的工作，近來在節目中分享被媽媽帶去看中醫的經驗，沒想到醫生一把脈完，竟脫口爆了一個不該說的秘密，讓五熊媽媽當場氣炸！

近來在《醫師好辣》節目中，眾醫師討論到可能因病患外型而誤診的經驗，助理主持人五熊則說自己有這經驗，透露高中時因為身體虛弱，被媽媽帶去看中醫，沒想到醫生把脈後竟說：「你氣很虛，是不是有墮過胎？」，讓她當場傻眼，媽媽則是驚呆，回神後惡狠狠瞪著女兒。

五熊被中醫師懷疑墮過胎，讓她跳進黃河洗不清，連忙跟媽媽澄清，也說當時根本沒有男朋友，險些因為這件事鬧家庭革命，胡瓜聽了也覺得很扯，覺得醫生怎可妄下定論，但也安慰五熊，可能因為她外型好所以會被誤會，這才讓五熊稍微釋懷。

(中時電子報)