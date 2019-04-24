「開元國際企業」負責人李榮華，涉嫌以人頭購買房產，製作不實買賣契約將交易價格灌水，提高數倍，再以不實契約、申貸人資料，向上海商銀等4家金融機構詐貸40案，金額高達4.8億元，其中前上海商銀鄭姓行員「內神通外鬼」，因配合開元公司詐貸2案，收受手機、鋼筆等餽贈，台北地檢署今依違反《銀行法》、偽造文書等罪嫌起訴李榮華、開元公司會計、員工、人頭戶、鄭男共10人。

檢方調查，由李榮華為首的詐貸集團，涉嫌自2014、2015年間起，利用招攬人頭或集團親友充作人頭，在大台北地區購買不動產，成交後製作2分買賣契約，在交易金額上灌水，將不動產價值灌水數百到上千萬元，或以不實假合約手法向上海商銀等4家銀行詐貸。

李榮華集團2年來購買申貸的不動產多達40間房屋，詐貸總金額超過4.8億元。其中詐貸案多集中於上海商銀，約有32件。

檢方查出，曾在上海商銀擔任銀行行員的鄭姓男子，在2015年負責審查李榮華集團的2件申貸案時，疑「內神通外鬼」，明知買賣契約交易金額有灌水，卻予以配合，事後收受李榮華集團的高價手機、鋼筆等餽贈，涉嫌違反《銀行法》背信罪。

台北地檢署檢察官陳仁傑去年12月指揮台北市調查處、刑事局偵七隊、新北市警三重分局，搜索「開元」公司及李男住處共12處地點，約談李男等人到案，訊後聲押李榮華2人獲准，另涉嫌收受不正利益的鄭男交保20萬元。由於李男羈押期限將屆滿，檢方今依法起訴。

(中時 )