國民黨總統提名初選至今未定，黨內各派人馬互相放話，新北市長侯友宜24日表示，團隊需要凝聚共識，黨中央盡快制訂遊戲規則，目標一致就能向前行，但侯強調，現在翻開報紙都在總統選舉，有誰關心市政與民眾生活困境？每天談政治口水無意益，不把角色扮演好，講多了都在內耗。

侯友宜說，一件事情完成絕對不是一朝一夕，必須互相體諒，互相了解對方想法，把自己角色扮演好，台灣未來必須凝聚所有共識力量往前走，不要弄得你我搞不清楚方向，讓人民生活很困苦，紛紛繞擾沒有多大意義，大家團隊合作一起往前走，才是最重要的事情。

侯友宜說，其實中央只要下定決心，清楚明確，讓有意願參選的人能夠加入，找出民眾最能夠接受，支持力量最大、勝選最高的人，能帶給台灣有未來、有希望的好人選，他都會全力之持。

被問到是否支持韓國瑜展現更大的抱負，侯友宜說，每個人都有他的想法，也都尊重，只要能為中華民國做事的人，有抱負、有理想、願意犧牲奉獻，把想法展現出來，且面對所有困難也願意去承擔並做出一番事業，最重要是要得到人民最大支持，才是人民的幸福。

(中時 )