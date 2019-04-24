吃食是一種幸福，品味是一種情趣！美味的料理也是藝術、更是生活中記憶的一部份！用美味料理、創意將台灣美食躍升國際吧！近兩年（2018、2019）可說是台灣美食躍上國際，三月間「台北米其林」也登場！然台灣除美味小吃外，也有讓人動心的美食！想成為下一個三星主廚嗎？不妨來參加金蘭盃廚藝比賽，讓更多人吃到你烹調美味！

第九屆金蘭盃國際廚藝賽報名開跑囉！今年以「平凡料理‧華麗變身」為主題，透過推廣台灣人日常生活的醬料與在地食材，力邀國內外頂尖廚藝大師相互切磋，把看似日常家庭常使用的醬料與食材，以中西方獨特的料理手法，化平凡為華麗，端出一盤盤足以刺激感官的美味佳餚，打造一場精彩絕倫的國際廚藝盛會，即日起至5/24開放報名。

參賽者菜色深具創意理念。（主辦單位提供）

此次競賽分為「學生組」與「職業組」，今年更改採全新賽制，「學生組」維持2人1組的參賽人數，而「職業組」一直有搭檔難尋的問題，今年特地改為單人出賽，冠軍可獨得10萬元。

競賽方式則是初賽時參賽者需以大會提供之指定主食材，搭配金蘭系列醬料，以創意呈現、食材運用、口味、烹飪、衛生…等為評選標準，再由參賽者自選配料，創造出以醬油調味的創意料理，從中傳遞對美食的信念，決賽則以神秘的黑盒子方式決定當天食材，會有國際選手特地跨海參賽，更預計邀請國際知名主廚擔任評審，海內外好手彼此互相切磋。

(中時電子報)