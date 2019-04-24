相較於季中剛轉隊的林書豪，頗受教頭納斯重用，可惜豪哥沒能把握住機會，一次次的讓球隊失望，如今在喪失場上位置的情況下徹底遭到棄用了，只能淪為替補中的替補，前景堪慮。

球季一開始待在老鷹的林書豪，由於球團想要栽培新秀崔楊，導致林書豪英雄無用武之地，季中被老鷹釋出後立刻加盟暴龍，原本以為能在多倫多找到第二春，沒想到卻出現水土不服的情況，幾次先發上陣的好機會都白白浪費，直到范維利特傷癒歸隊之後，林書豪就再也沒了利用價值。

季後賽首輪暴龍迎戰魔術，第一場比賽完全沒有上場，第二場出賽4分鐘得4分，第三場再次坐足冷板凳，第四場出賽不到3分鐘，得分卻是掛蛋；今日第五戰上場6分鐘只靠罰球得2分，整個系列賽場均2.6分鐘、1.2分、0.4籃板、0.2助攻，絲毫沒有年薪千萬美元應有的身價。

暴龍在淘汰魔術晉級後，東區四強對手應是更加強悍的七六人，在更加激烈的戰況中已沒有場上位置的林書豪，恐怕更難有上場機會了。

(中時電子報)