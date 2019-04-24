民進黨總統初選延到5月22日以後繼續進行；民進黨秘書長羅文嘉今受訪表示，本週五人協調小組本週會做協調；被問到初選期程是否會再改變？他也強調，「我確實認為，不要再變了，也不能再變了，再變、再有任何改變，都沒有辦法對民進黨基本價值及所有支持者交代，這是我衷心期待」。

媒體爆料，黨主席卓榮泰會以辭黨主席換取換取沒收初選；羅文嘉說，他沒有聽說，無法評論；但是他認為，黨主席卓榮泰會堅守黨的工作位置，堅守在上次4月10日黨無意義通過兩個不變的原則，黨的初選機制不變、流程不變，只是把總統初選民調跟立委民調對調，「這是在上一次非常清楚白紙黑字做成的決議，兩個不變，基本上共同的看法」。

至於兩個不變還會有變化？他說，「我不認為有變化空間，我也認為不能再變了」，所以卓主席跟他及很多相信民主價值理念的朋友，都會堅守這點。

被問到初選程序會照著流程走完嗎？羅文嘉表示，初選的流程、機制不變，流程包括登記、協調、政見到民調，這四個流程若是協調有成，那最後一個流程就不用走，基本上四個流程就是初選機制完整的部分。

目前協調進度？他說，「我聽說這禮拜會繼續做協調。」

這次反核大遊行會，民進黨會邀請蔡、賴兩位候選人參加嗎？他說，廢核遊行由民間主辦，民進黨也在中常會做出決議，民進黨會加入「政黨大隊」，由黨主席卓榮泰擔任總領隊，由桃園市長鄭文燦做副總領隊，我們鼓勵發動北部黨公職人員加入遊行，相信他們都已經收到訊息，至於兩人會不會來參加，他不知道。

至於五人小組會再安排蔡賴見面？他說，這要等五人小組協調。

對於外界關心，是否會提前公布初選結果？羅文嘉強調，照著流程，4月10日決議很清楚，目前立委民調進行很順利，預計4月30日最晚5月2日前會完成，完成後就可以規劃總統初選接下來的流程，根據之前公告日程，上次中執會已經白紙黑字寫得很清楚，5月22日中執會確認立委之後，開始總統初選民調，這是大家同意的。

(中時 )