白河商工方沛禎賽前面臨外公意外過世，悲傷之餘，仍盡力拚搏取得銀牌，並以挺舉76公斤成績創大會紀錄，充分展現運動員精神及韌性。（台南市體育處提供）

全中運進入第4天賽程，台南市代表隊舉重及現代5項也傳來佳績，大內國中羅玄明參加國男組舉重55公斤級順利奪金，以抓舉75公斤、挺舉93公斤、總和168公斤創大會紀錄，首度辦理的現代5項也傳來佳績，南新國中胡翔以總分1018創大會紀錄，奪下金牌。

連日賽果，台南小將成績亮眼，日前新化國中魏浩倫在國中男子組100公尺決賽以10秒65打破105年全中運10秒76大會紀錄，讓人振奮，舉重也不負望。

大內國中羅玄明參加國男組舉重55公斤級順利奪金，並以抓舉75公斤、挺舉93公斤、總和168公斤創大會紀錄，羅玄明去年參加國男組40公斤級僅得第4名，今年第2次參加全中運即摘金並創大會紀錄。同樣來自大內國中的莊慶良初試啼聲，第一次參加國男組舉重67公斤級，雖以銀牌居次，抓舉仍以95公斤的成績創大會紀錄。

白河商工方沛禎參加高女組舉重71公斤級，教練原預估金牌在握，卻在賽前，因爲摯愛的外公意外往生，悲傷之餘，仍盡力拚搏取得銀牌，並以挺舉76公斤成績創大會紀錄，充分展現運動員精神及韌性。

除了舉重場上破聲連連外，現代5項也傳來佳績，現代5項為第一次辦理示範種類，南新國中胡翔參加國男組賽事，以總分1018創大會紀錄奪金。

(中時 )