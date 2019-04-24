有關國民黨花蓮縣黨部「第10屆立法委員選舉」黨內提名登記作業，縣黨部主委鄒永宏24日鄭重聲明，23日收到中央來文要求依照中央作業時程辦理相關選務作業一事，重申必須尊重縣委員會決議，無法依中央黨部規畫時程辦理。

縣黨部已於4月19日及23日均行文中央組發會要求延後辦理，鄒永宏說明，在中央4月12日召開的協調會議中，僅提出花蓮立委選情分析，並未主動提出將花蓮縣列入第3梯次提名登記選區的建議，該提議為組發會主委李哲華於會後向其私下提出，也未提及具體時程規畫，當然不能做為會議決議內容，更不能據此向中常會核備相關初選事宜。

實務上地方黨部的主委也必須在啟動初選提交委員會討論，取得多數共識，才是真正的民主政治，也才不會有「黨意凌駕民意」的現象。因而縣黨部於19日召開委員會議，撤銷黨中央將花蓮縣立委提名作業時程列為第3梯次4月22日啟動，5月25日前完成初選作業的公告。

鄒永宏指出，中國國民黨現階段的行動綱領為「革新團結，重返執政」，唯有傾聽基層民意，推出最優質的候選人才是勝選王道，才是花蓮鄉親之福；縣黨部委員來自各界、各族群基層，最具民意基礎，決議延後辦理初選，就是要整合所有泛藍力量。

「我認為，明年花蓮縣很有希望像去年五合一選舉般，衝破歷年得票數率的紀錄！」鄒永宏呼籲，中央能體察縣黨部委員的用心良苦，不要持續受到有心人士煽動挑撥，掉入綠營的圈套。縣黨部能體會欲參選同志的心聲，也有周全辦好初選的決心，企盼未來初選勝出的人能真正團結所有力量，贏得最後勝利！

(中時 )