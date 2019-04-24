邱澤帥氣逼人。（取自臉書）

李立群（中）與邱澤、董潔劇中是一家人。（恩喬依影視提供）

《我們與惡的距離》已播畢，觀眾討論熱度不減，除了主要演員賈靜雯、溫昇豪、吳慷仁等，連客串演員也都能把角色詮釋得很到位。外傳殺人犯「李曉明」角色當初屬意邱澤演出，他所屬經紀人廖天駿23日坦言曾接觸過：「時間兜不上，希望下次有緣分。」經紀人表示，當時因為邱澤正拍攝電影，後來邱澤也看了《與惡》的播出，讚賞它是「非常棒的作品」，公司這次有林雨宣、葛蕾參與《與惡》，相信邱澤及公司其他藝人日後一定還有機會與編劇呂蒔媛合作。

邱澤與李立群、董潔主演都會家庭劇《幸福一家人》是去年陸劇市場的大黑馬，去年11月11日在北京衛視首播就登上收視冠軍，是大陸電視劇2018年度收視第5名，充滿正能量的《幸福一家人》前不久在2019北京電視節目交易會（春推）的開幕上獲頒2018電視劇京榜年度品質獎，近期也將在台灣播出。邱澤最近在大陸為新電影準備前置功課，5月初回台宣傳《幸福一家人》，隨後回大陸展開拍攝工作，一直忙到7月。

《幸福一家人》由恩喬依影視集團出品，馮凱執導，李立群、董潔、邱澤、葛蕾、劉瑞琪主演，故事描述一生奉獻給子女的房永福（李立群飾），長期被忙於工作的子女忽略且不被尊重，在他得知自己生病那刻，決定用起訴的方式來教育孩子，一家人透過互相理解，收獲滿滿的幸福，故事充滿正能量。

《幸福一家人》共52集，製作費高達6億台幣，可見製作單位對品質要求很高，事前花了3年時間打磨劇本，選角時也以演員適合角色為主要訴求。其中光是場景搭設，就花了2000萬台幣，雖然主景在攝影棚內搭攝，為求真實，房家居住的小區街道是用柏油鋪設，房家內部也按照實際的裝潢配置水電，充滿家的感覺，讓演員拍戲時有回家的感覺，更容易進入角色。

(中時 )