8旬法籍旅客來台自由行環島，在嘉義市迷路了，語言不通，在車站前躊躇數小時，又累又茫然，巧遇沈姓警員用英語與他們溝通，並代為聯絡民宿、計程車接駁，熱心介紹嘉義市景點，還留下聯絡電話以方便他們求助，老夫婦愁容化為笑容，稱讚「台灣警察棒！」。

嘉義市警一分局竹園派出所警員沈輝煌，日前接獲民眾帶著一對外籍老夫婦到派出所求助，經查詢，這對夫婦是法籍旅客，都已80歲，他們從法國巴黎來台環島旅行，欲上阿里山遊覽卻迷路了。

該夫婦從網路上看到「臺灣嘉義阿里山」的美景，十分嚮往，便規畫10天的臺灣環島旅行，首站就是阿里山，不料在嘉義市迷路，不知如何搭車，語言不通，茫然不知所措，雖然他們沿路詢問路人及商家，但都沒有正解，就這樣徘徊了近3小時，身體疲憊不堪，民眾將他們帶到派出所求助。

沈員請他們在派出所休息，協助2人聯絡嘉義市民宿，並連繫計程車前來載送安置他們到民宿，還留下聯絡方式以便他們遇到狀況可以即時求助，此外，沈員還熱介紹嘉義市的特色及附近旅遊景點，他的熱心相助及為民服務的效率，以及有人情味的「導航」，讓老夫婦留下深刻印象，不斷道謝，稱讚台灣警察很棒。

(中時 )