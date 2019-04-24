自稱朱元璋第19代孫的朱雪璋，2016年2月邀柔術高手「深海閻王」王毓霖，到他經營的正心道館3對3閉門比武，事後朱以王帶刀赴會，控告王涉嫌殺人未遂，王獲不起訴確定後，反控朱誣告，台北地檢署認為，王當天確有帶刀前往朱的道館，只是衝突時未拿出來，朱的指控並非毫無依據，朱涉犯誣告罪證不足，今將朱不起訴。

至於朱雪璋砍斷王男的腳筋；台北地院2017年依重傷害罪重判朱雪璋6年徒刑，高院定於明天宣判。

朱雪璋因2016年2月邀柔術高手「深海閻王」王毓霖，到他經營的正心道館3對3閉門比武，朱卻設局撂來20多名黑衣人，埋伏在屋內圍毆王等3人，朱持刀砍斷王男的腳筋。

事後，王控朱重傷害，朱則控告王涉嫌殺人未遂，但王獲北檢不起訴確定後，向北檢反控朱誣告。

檢察官認為，王相約比武當天，確有帶刀前往朱的道館，只是雙方衝突時未拿刀出來，因此朱的指控並非毫無依據，認定朱涉犯誣告罪證不足，今將朱不起訴。

(中時 )