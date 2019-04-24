108學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生今天上午10時放榜，51所科技校院提供2970個招生名額，報名人數為3820名，錄取人數為2119名，錄取率為55.5％。今年錄取人數較107學年減少187名，錄取率降低16.2％。

今年完成上網選填登記志願並確定送出者有3713名，志願數計2萬8909人次，每人平均志願數為7.8個，較107學年度平均志願數17.7個減少；錄取生以「前5個志願」錄取人數比率為72.11％，較107學年度提升19.03％。

技專校院招生委員會聯合會分析，以「前5個志願」錄取人數增加，主要是108學年科技繁星招生重大變革：「錄取生無論放棄與否，一概不得參加108學年度四技二專甄選入學」之影響，考生選填志願較為謹慎。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示，今年透過新規定，引導學生慎重選擇校系外，同時減少以往錄取繁星後又放棄而產生招生缺額現象，並得以更貼近且符合繁星計畫招生宗旨，增加偏鄉職校學生就讀優質科技校院的機會，進而達成縮短城鄉差距與校校等值的目標。

技專校院招生委員會聯合會今天放榜資訊，考生可至科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生委員會網站查詢(https：／／www.jctv.ntut.edu.tw／star／)，不另寄分發結果之書面通知。考生對分發結果有疑義時，須於4月25日12時前向技專校院招生委員會聯合會以傳真方式提出複查申請。

技專校院招生委員會聯合會提醒錄取生，錄取生無論放棄與否，一概不得參加108學年度四技二專甄選入學；如欲參加108學年度四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於5月7日12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，始完成放棄程序。對招生有任何問題，可電洽（02）27725333詢問。

(中時 )