生活多一點巧思，就能更繽紛也更美味！質樸的日常中，偶爾也要來點不一樣的色彩，例如在食物上動點巧思，不僅讓人眼前一亮，還能增添風味。新北市政府綠美化環境景觀處鼓勵民眾不妨嘗試將自行種植的可食植物入菜，在家嘗試動手製作好吃又好玩的點心，替廚房、餐桌染上繽紛色調，為眼睛及味蕾帶來一段派對時光。

可食植栽有的色彩鮮豔豐富，有的香氣芬馥，將之入菜或作為擺盤裝飾都能為餐桌帶來不一樣的風采，像是用花丁子裝飾烤好的海綿蛋糕，鮮紅花瓣除了刺激視覺、略微酸甜的口感更能帶出不同層次的風味；或將蝶豆花與糯米一起蒸煮後製成飯糰，利用花瓣內富含的花青素將米粒染成淡藍色，純天然色素讓外型吸睛、吃得安心，此外蝶豆花以熱水溶的花青素，在不同酸鹼值會呈現不同色調的藍紫色，宛如海洋般的色調讓人看了便覺得透心涼，亦可以搭配金桔汁、檸檬汁或蜂蜜等製作出帶有夢幻色彩的夏日消暑飲品。

鮮摘的花丁子花朵，顏色艷紅，惹人注目。（新北市景觀處提供）

蝶豆花及花丁子都是適合台灣氣候生長的植物，常見於各式庭園植栽中，且花色亦相當美麗，亦適合居家種植，種子在各花市都可買到，現今由涼轉熱的春夏時期最適合蝶豆花播種，約種植3個月即可開花；花丁子於高溫多濕、陽光充足的環境下，花開也特別繁盛。鄰里社區利用住家的陽台、露臺或屋頂等種植可食地景，是打造自家食材庫，隨手即摘可食，同時也能綠美化生活空間，以達到美觀、便利與趣味之目標。

景觀處持續推動可食地景，鼓勵社區鄰里利用住家陽台、屋頂或公共區域等空間，種植兼具食用及觀賞性的可食植栽，活絡筋骨、動動身子，收成後除了能豐富餐桌菜色，更可增添料理風味，養眼兼顧胃、為生活增添一份小確幸。

摘下的蝶豆花鮮花，及其乾燥後的成品。（新北市景觀處提供）

(中時電子報)