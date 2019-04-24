夏日炎炎眼鏡蛇出沒。（楊漢聲攝）

時序入夏，蛇類出沒頻繁，在台東市區有戶民眾在自家曬衣場曬衣服時，驚見1條長超多1米的眼鏡蛇，還呈現攻擊狀態，讓她嚇得花容失色，幸好在朋友幫忙下才將毒蛇捕獲。另外，在南迴線1間小學也接連2天出現蛇蹤，讓小朋友驚聲大叫，經確認皆是無毒的蛇類，校方也藉此進行生命教育。

從事鐵工的陳姓男子22日接到朋友來電，電話筒傳來驚恐萬分的求救聲，我家有蛇！快來抓，陳姓男子自幼對抓蛇很有一套，一聽朋友求援二話不說馬上趕往現場。

陳男一到現場，果然在朋友的曬衣場發現1條長超過1米的眼鏡蛇，眼鏡蛇身軀盤起蛇頭昂立，呈現攻擊狀態，經過幾分鐘的「搏鬥」才終於成功制服眼鏡蛇解除危機。

無獨有偶，在南迴1間小學，也接連出現蛇的蹤跡，由蛇的身形判斷應為無毒的蛇類，但仍有不少小朋友被嚇得驚叫連連，校方表示，會利用此機會進行生命教育，呼籲小朋友，蛇也會怕人，不要去驚擾蛇也不必恐慌。

台東縣府農業處表示，天氣漸漸熱了，蛇類也開始出沒，尤其是靠近山區的學校常可以看見蛇的蹤跡，只要確認無毒，別去驚擾牠，讓蛇自然離開即可，另外眼鏡蛇在今年初已從保育類動物除名，但呼籲民眾仍不可以惡意捕殺。

(中時 )