立法院內政委員會今審查中選會主委被提名人李進勇人事案，藍綠兩黨都祭出甲級動員，會議開始後一陣混亂推擠，藍委高喊「會議無效」、「退回李進勇」，但民進黨團絲毫沒有打算另擇他日再審。由於現場混亂無法詢答，會議開始約10分鐘後，召委、綠委張宏陸裁示停止詢答，點名表決後民進黨團以人數優勢過關，立委們最後連審查詢問機會都沒有，會議就結束，國民黨痛批根本是「三秒勇」。

為了李進勇人事案，藍綠兩黨清晨6點多就在會議室外守候，國民黨團起初打算採上次的人牆戰術，阻擋李進勇進入會議室簽到，藍委李彥秀也阻擋議事人員開門；但綠委鍾佳濱趁機從窗戶爬入開門，隨後綠委們蜂擁而入守護主席台，沒讓藍委有機會佔領。

7點半後，藍綠雙方數度僵持，國民黨高喊「退回李進勇、守護中選會」、「護航李進勇，就是挺獨裁」，不少藍綠委透過麥克風隔空互嗆。

藍委林為洲痛批，民進黨很奇怪，一定堅持要提名李進勇當中選會主委，「好像全中華民國找不到一個比他稍微公正的人士，台灣有這麼差嗎，難道連陳英鈐這樣資格的學者都找不到？」李進勇前一刻還是雲林縣長，出席民進黨中常會，下一刻卻能當獨立機關、超越黨派的首長？林為洲說，如果李進勇是被任命法務部長，國民黨沒意見，因為那是政黨政治。

會議開始後，由於場面混亂，李進勇無法站上備詢台，登記發言的立委也沒辦法發言。隨後，李進勇站在主席台後方，會議主席張宏陸宣布停止詢答，打算結束會議將人事案送出委員會。此舉引發藍委不滿，除了推擠、撒碎紙，不少藍委也拿礦泉水潑向主席台，但因為民進黨團人數優勢，點名表決以15比5壓倒性過關。

雖然會議宣布散會，但藍委包圍李進勇不讓他出來，痛批連會議審查都沒有就過關，根本是「三秒勇」，距離門口不到5公尺，但李被卡在主席台區域超過5分鐘，還被藍委潑水濕滿身，可說是相當狼狽；本來打算跟李進勇一起出去的行政院副秘書長何佩珊也卡在其中，數度高喊要離開，「這是妨害人身自由」。

(中時 )