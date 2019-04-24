2019.04.23中天新聞台《新聞深喉嚨》夯節目 韓闡明「參選意願」規則怎訂 吳主席應擔任「關鍵推手」？

高雄市長韓國瑜能帶領重返執政，是許多藍營支持者的寄盼。礙於現況，韓昨聲明：「願守護中華民國，但此時此刻無法參加現行制度的初選。」形同對中華民國責無旁貸的告白，也讓藍營振奮！媒體人黃暐瀚直言，2008年馬英九自設「排黑條款」自己卻被起訴，時任黨主席的吳伯雄能為他排掉，那為何不能為韓解套？

黃暐瀚在節目《新聞深喉嚨》中大聲疾呼：「如果國民黨現在非常非常想贏！而且非贏不可的話！所有眼前這些障礙都不該是障礙！」

黃暐瀚進一步指出：「2000年的時候，民進黨有『四年條款』，可是民進黨想贏啊！雖然那時候不覺得會贏啊，因為還有連戰還有宋楚瑜，可是就可以排除四年條款，讓許信良氣走，阿扁就當選了！2008年馬英九自己弄了個『排黑條款』，自己是黨主席啊！結果他現在被侯寬仁起訴了，結果也幫他消掉！」

至於黨內可能會有人「不高興」？黃暐瀚激動表示：「我剛講這兩個，有人會氣噗噗嗎？很多人氣噗噗啊！許信良會說你在搞什麼、這什麼民主精神？居然可以讓一個選了台北市長沒選上的人，為他量身訂做！有沒有人不高興？今天如果吳敦義主席幫韓國瑜量身訂做，把這一個我認為是徵召的初選方式推出來，而且時間延到6月以後，會不會有人不高興？一定有！但是你既然是黨主席，如果你非常想贏，你就要有這個承擔！背上插3把刀你都要挺過去！因為只要明年2020選贏的那個政黨的黨主席，絕對名留青史！就這麼簡單！」

黃暐瀚最後再次強調：「所以到底你有多想贏？過去的2000年和2008年，吳伯雄幫馬英九排掉排黑條款，就是因為『我想贏！』」

(中時電子報)