大陸旅美學者王希哲被蔡政府以「武統宣講團」理由禁止入境，王希哲今日發出聲明批評，蔡英文總統是藉此來拉抬自己選情，而民進黨政府公然以造謠誣衊栽贓手段來對付言論學者，「天下之卑鄙無恥黑暗，莫此為甚」。更質疑，民進黨政府標榜自由民主價值，卻不許發表「終極統一」的言論自由。

王希哲今在舊金山機場登機時不被允許登機，機場人員更要求他與台灣方面聯繫。對於遭到禁止入境，王希哲則發出4點聲明。

王希哲稱，我原來以為，台灣蔡英文政府將我們王希哲、郭岩華、馮勝平等說成是「武統宣講團」，宣稱將拒絕我們入境，只是一場誤會，解釋清楚就可以了。因為我們是主張兩岸和平，走向最後的終極統一的。孰料你越解釋，它越要造你的謠，越要誣實你是「武統團」。這才明白，蔡英文它是借我們的頭來炒作，拉抬自己選舉地位。

王希哲說，以一個「國家總統」之尊，傾全政府之力，如臨大敵，以公然地反復造謠誣衊栽贓手段，來對付幾位渺渺言論學者，天下之卑鄙無恥黑暗，莫此為甚！民進黨蔡英文政府不是標榜「自由民主價值」嗎？原來這就是它們的「自由」：它一朝執政在手，就只許宣傳台獨的「言論自由」，不許發表「終極統一」的言論自由。而大陸的「終極統一」，正是中華民國憲法的命令！一個真正主張自由的人，是「我反對你的意見，但我誓死捍衛你發表意見的權利」！有人說，「共產黨在大陸也不許宣傳台獨呀。」那麼你要學共產黨嗎？何況共產黨只禁止在大陸宣傳台獨，從未因為某人在台灣或海外主張台獨，而禁止其進入大陸或進入後驅逐。看來這點，共產黨比民進黨尚文明得多！

王希哲還稱，美國在台協會（AIT）有義務保護美國公民的人權和合法權利。台灣蔡英文政府以公然反復造謠栽贓誣衊的手段，嚴重侵犯王希哲、郭岩華、馮勝平等美籍學者人權，又依據自己製造的謠言，非法剝奪王希哲、郭岩華、馮勝平等美籍學者依據美台互免簽證入境協議，入境台灣的合法權利，我們請求美國在台協會（AIT）出面保護美國公民人權和合法權利，向台灣蔡英文政府提出交涉，並保留向美國國務院提出申訴的權利。

王希哲直言，台灣蔡英文政府反復通過媒體強調拒絕我們入境，是因為我們接受的是台灣「統派」團體的講演邀請，因此可能「危及國家安全」。但中華民國憲法和法律恰恰規定的是國家統一和「不得主張分裂國土」。因此，我們認為，若明天台灣藍營黨派勝選上台，忠實中華民國憲法的台灣新政府亦更應參照民進黨蔡政府今日先例：禁止曹長青、王丹、金美齡、阮銘等一切主張台獨甚至「武獨」的「危及國家安全」的人士入境和宣傳。已經入境台灣和宣傳的，應比照李毅前例，立即驅逐出境！法不可雙重標準。

最後，王希哲表明，為大陸的民主進步和國家統一，希哲入獄十五年。又二十餘年受大陸政府無理迫害不得回國進入大陸和香港。今日，竟再受台灣民進黨政府迫害，不得進入台灣。這是希哲的悲哀和遺憾，但又未必不是希哲的幸運。張望今日世界，恐尚未有華人華裔第二人因堅持其獨立的政治立場和思想主張，而獲此殊榮！

(中時 )