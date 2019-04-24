國民黨前立委林郁方今宣布參選北市萬華、中正區立委，下午將赴黨中央登記。他一早也發出參選聲明，直言「我要參選了！這個決定連自己都嚇了一大跳！」而近半年來受到基層和黨務系統不斷催促「再選一次」，自己都婉拒，也更希望黨內幾位不分區立委或前立委、資深市議員能出來選、更上一層樓，卻仍一再被催促參選，甚至被警告若這席因自己不選而拿不回來，必須負全責。

「坦白說，我這輩子幾乎未曾遭受這麼大的壓力」，林郁方進一步表示，昨天下午電話一通接一通，提醒今天是初選登記的最後一天，也與前國民黨主席吳伯雄等人通了多次電話，「我終於瞭解我已別無選擇，只有跳下來選！」

他也說，因為一直没想要選，現在没有一塊競選看板、一面公車廣告、一輛宣傳車，連一件競選背心都没有，只能依靠中正、萬華區基層朋友的支持，他們一直相信自己在外交和國防事務上的專業和堅持，應該也記得自己如何與立委林德福用5年時間、開了80多場協調會，終於催生了捷運萬大線，而青年公園一帶的居民也應該没忘記那幾個前幾年才完成改建的眷村。

林郁方還說，盼與台北市議員鍾小平進行君子之爭，兩人是多年朋友，更是黨內同志，不需要互相攻擊，免得別人看笑話，更不要請客吃飯，以免破壞選風，「如果他贏得初選，我願意當他的競選義工！」

他並呼籲國民黨，趕快推出最棒的總統候選人，支持者才會停止爭吵，「這些爭吵已使我們自己傷心和落淚」，回顧去年在美濃造勢大會上為高雄市長韓國瑜助講時，從舞台下望只見到三萬名揮舞國旗的家人，曾幾何時家人竟然在網路上開始對罵？「朋友們！同志們！讓我們把號角吹起，各就各位！我們發誓要在明年1月，打一場轟轟烈烈的選戰！為了中華民國的未來，我們太想贏！我們必需贏！」

(中時 )