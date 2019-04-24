疑吸入太多阿摩尼亞 正濱漁港陸籍漁民送醫不治 11:002019/04/24 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 江男疑吸入太多阿摩尼亞，身體不適倒臥漁船上。（張穎齊翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 江男疑吸入太多阿摩尼亞，身體不適倒臥漁船上，送醫不治。（張穎齊翻攝） (11:55，宣告不治)今（24）日上午9時50分許，警消獲報正濱漁港有1艘基隆正濱籍漁船「凱聖7號」，船上1名大陸籍的江姓漁民（66歲），疑似因為船艙的冷媒外漏，吸入太多氨氣（阿摩尼亞），導致身體不適，倒臥艙內意識不清，警消、岸巡隊目前已協助將江男送往衛生福利部基隆醫院救治。送往醫院後，經院方急救，於上午10時47分宣告不治。 (中時 ) #正濱 #警消 #基隆 #漁民 #阿摩尼亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 培訓影音人才 推廣基隆歷史文化 04:102019/04/20 地方新聞 選舉利多？ 蘇貞昌：農漁子女獎助學金免成績門檻 10:082019/04/20 政治 農委會提高獎助學金 卻刪除學業成績 13:432019/04/20 生活 基隆4年建6親子館 嬤公孫同樂 04:102019/04/21 地方新聞 爭取埤塘養殖合法化 漁民組協會當溝通窗口 20:212019/04/21 生活 桃園漁民組協會 力爭埤塘養殖 04:102019/04/22 地方新聞 談基隆黨內初選 黨部主委黃希賢籲團結 12:522019/04/22 政治 老翁久病厭世 四草大橋跳海 23:382019/04/22 社會 基隆海域遺體 排除是涉殺小姊弟的父親 08:002019/04/23 社會 基隆海域浮屍身分確認 非泰山雙屍案狠父 09:072019/04/23 社會 社會熱門新聞 關公託夢 正義哥協獲泰山雙屍案父遺體 警驚：你們怎麼會來 - 社會 失聯父疑殺子後畏罪輕生 身上還留1萬6500元 - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 社會 通話中失去音訊 苗栗調查站主任驟逝 - 社會 - 中時 女檢命女被告全裸張腿 揉雙乳害下體濕 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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