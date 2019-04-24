江男疑吸入太多阿摩尼亞，身體不適倒臥漁船上，送醫不治。（張穎齊翻攝）

(11:55，宣告不治)今（24）日上午9時50分許，警消獲報正濱漁港有1艘基隆正濱籍漁船「凱聖7號」，船上1名大陸籍的江姓漁民（66歲），疑似因為船艙的冷媒外漏，吸入太多氨氣（阿摩尼亞），導致身體不適，倒臥艙內意識不清，警消、岸巡隊目前已協助將江男送往衛生福利部基隆醫院救治。送往醫院後，經院方急救，於上午10時47分宣告不治。

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