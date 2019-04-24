曾打造出輝煌湖人紫金王朝的韋斯特，目前擔任勇士首席顧問，他在受訪時直接點出勇士的致命弱點就是板凳，但這個致命傷卻能在季後賽獲得掩遮。

韋斯特在接受《The Athletic》訪問時談論到勇士本季的表現時說，替補戰力是這支球隊的最大弱點，球員老化與受傷導致與先發戰力有著明顯的落差，從例行賽當中可以明顯看得出來。

韋斯特隨即話鋒一轉表示，然而來到季後賽之後這個缺失就很容易被忽略掉，一來季後賽比的是先發球員的戰鬥力以及團隊默契，二來是球隊獲得更多休息時間，球員的體力很容易獲得調解，所以一旦有需要，先發主力球員可以毫無顧忌地硬打40分鐘以上。

勇士本季成功招攬考辛斯之後組成五星戰線，不過考辛斯卻在季後賽第二場比賽就受了傷，接下來的賽程恐怕報銷，倘若先發球員狀態不佳，替補球員銜接不上的話，就有可能出現重大危機，而這個危機就有可能出現在西區四強與火箭交手的時候。

(中時電子報)