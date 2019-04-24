北市東區酒客持刀互砍，警噴辣椒水伺候。

北市敦化南路、忠孝東路酒店，凌晨4時發生酒客持刀互砍亂鬥，其中3人還被砍傷，目前仍在加護病房，警方出動優勢警力前往壓制，除舉槍喝止外，另以辣椒噴霧器制服多名滋事份子，將在場25人全數帶回，現正持續追查眾嫌是否有幫派背景。

警方調查，滋事的兩方人馬互有認識，原本各開1個包廂各自消費，但過程中雙方互有敬酒，過程中就有人互看不爽，凌晨4時許雙方結帳時在大廳遇到，口角互嗆後爆發扭打衝突，過程中更有人拿刀出來砍殺。

大安警分局獲報後前往制止，除先舉槍警告外，另針對動作激烈的10餘名不法份子，以辣椒噴霧直接攻擊，最後將25人全數逮捕，另查扣3把刀械，全案依違反社會秩序維護法偵辦。

敦南所所長林宇鴻指出，警方不容許暴力事件，有狀況一定迅速到場，強勢壓制逮捕，展現警察公權力強勢作為，現已針對滋事份子有無幫派背景進行深入清查。

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(中時 )