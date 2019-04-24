內蒙古化工廠凌晨3時傳爆炸 已造成3死5傷 11:222019/04/24 旺報 賴志昶 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 內蒙古自治區應急管理廳24日指出，烏蘭察布市卓資縣一處化工廠凌晨近3時發生爆炸，目前已造成3人死亡、5人受傷。 據《新華社》報導，內蒙古應急管理廳指出，烏蘭察布市卓資縣24日2時55分發生化工廠爆炸，事故地點位於伊東集團東興化工公司的一處工作室。 據初步調查，目前該事故已造成3人死亡、5人受傷，傷者都已送到附近醫院救治。 (旺報 ) #爆炸 #化工廠 #內蒙古 #管理 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛犬死亡 控防疫所處理不當 04:102019/04/20 地方新聞 地方掃描－砂石車與機車擦撞 騎士死亡 04:102019/04/20 地方新聞 再逮1人 內蒙古開魯5死槍擊案共9嫌被捕 09:512019/04/20 兩岸 心臟停止跳動還有意識？研究揭驚人真相 09:522019/04/20 生活 泰籍男子意外死亡 警助家屬來台處理後事 11:232019/04/20 社會 陸《疫苗管理法草案》二審 提高罰款額、懲罰性賠償 13:512019/04/20 兩岸 多按一聲「叭」釀死亡車禍 公車駕駛吃官司 15:552019/04/20 社會 祭行政命令管理居住證 陸委會否認 04:102019/04/21 兩岸要聞 斯里蘭卡教堂酒店8連爆！156死、超過400傷 14:052019/04/21 國際 被撤銷營業執照 ofo無奈申請退出新加坡市場 20:492019/04/22 財經 兩岸熱門新聞 台商在陸接受補助 陸國台辦：依法依規 - 兩岸 - 中時 中共海軍青島閱兵 央視直播出現意外畫面 - 兩岸 《環時》社評：美要停購伊朗石油 陸如何應對 - 兩岸 - 中時 094型長征-10 首受校核潛艇 - 日報 蘋果栽贓旺旺 陸委會：台商接受大陸補貼 沒有違反兩岸條例 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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