內蒙古自治區應急管理廳24日指出，烏蘭察布市卓資縣一處化工廠凌晨近3時發生爆炸，目前已造成3人死亡、5人受傷。

據《新華社》報導，內蒙古應急管理廳指出，烏蘭察布市卓資縣24日2時55分發生化工廠爆炸，事故地點位於伊東集團東興化工公司的一處工作室。

據初步調查，目前該事故已造成3人死亡、5人受傷，傷者都已送到附近醫院救治。

(旺報 )