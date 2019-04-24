今年世界衛生大會（WHA）5月20日在瑞士日內瓦登場，台灣迄今尚未收到邀請函，衛福部長陳時中表示，台灣將等到最後一刻。台灣需要WHA，WHA也需要台灣，台灣不僅要參與，也要有貢獻、有意義的參與。至於是否會遞交抗議信，陳時中指出，將以各種方式適時表達台灣立場。

衛福部WHA行動團將於5月17日晚間起程前往瑞士日內瓦，陳時中表示，台灣的醫療系統及防疫經驗足以在WHA發聲，今年行動團將以「全民健康覆蓋」(UHC)為主軸，以落實聯合國「永續發展目標」。至於場外，將與僑團與民間團體結合，強調台灣參與WHA的主體及正當性。

另為同步響應WHA於今年5月19日「說到做到」-Walk the talk活動，衛福部自4月7日至5月19日止，號召全民一起累計步數，將台灣至日內瓦的距離串聯起來，陳時中表示，自台灣走到瑞士日內瓦來回需要4800萬步，現在已經有4700多萬步，呼籲民眾上國健署網站點選，「說到做到」-Walk the talk活動，為台灣集「步」，支持臺灣參與世界衛生組織。

(中時 )