近年來路跑已成為全民運動，根據體育署統計，路跑竄升為台灣人最愛的運動前三名，更有四分之一的運動人口選擇慢跑。不過醫師表示，許多體力不足或是怕膝關節磨損的人，可以改成「跑走運動」，不但比跑步更好，做完之後還可以繼續燃燒脂肪。

所謂的「跑走」運動，是指「慢跑＋快走」，混合了一腳踩地的走跟兩腳同時離地的跑，在跑到肌肉疲勞前改為快走，走一會後再恢復為跑，以此形式交替進行，而且速度通常不會太快。

《早安健康》報導，林口長庚醫院外傷骨科主任葉文凌在「跟著奧運級隨隊醫師跑走就對了」一書中指出，只要有在動，不論跑步或走路，都一定有消耗能量的作用，當停止運動後回到正常代謝速率之前，還會燃燒掉許多卡路里，「跑＋走」更能增強後燃效應，越劇烈的運動反而後燃效應越差。

因為跑走運動會活動到全身的大肌肉，運動時間較長、使用更多能量；但劇烈運動的時間短，回到正常狀態所需的時間也比較短，因此所使用的能量也比較少。整體來說，「慢跑＋快走」所花的時間比較多，因此燃燒的脂肪也會比較多。此外，對於身體有過舊傷、肌耐力不足或膝蓋不好，沒有辦法直接跑步的人來說，「跑跑走走」可能比單純的跑步更好、更有效果。

(中時電子報)