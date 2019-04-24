2019廢核遊行將於周六（27日）在台北、高雄登場，今年遊行主題是「告別核電、風光明媚」，發起與協力團體多達147個。全國廢核行動平台表示，今年是以雙城同步遊行為號召，台北將於當天下午1點在凱道集合，高雄則於下午2點在凹仔底公園集合，呼籲南北民眾一起上街。

廢核平台說，在台北場還有現場展覽，主要有綠能節能生活區，將在凱道創建太陽能的體驗園區。地球公民基金會副執行長蔡中岳強調，當天活動舞台將使用太陽能板發電，根據天氣預報，周末當天會是陰天，廢核平台希望能讓民眾了解，再生能源（綠能）絕對能夠供應無虞，綠能才能讓地球永續發展。

主辦單位還將在凱道規劃「告別核電風光明媚區」，其中包括四大主題，即「島嶼之心」、「核你告別祈願牆」、「新子漫畫除役牆」、「不能遺忘的記憶－福島x車諾比攝影展」。下午起還有精采的音樂表演，邀請知名金曲獎歌手以莉．高露以其他原住民歌手，用音樂一起表達廢核的心聲。

廢核平台強調，今年堪稱關鍵性的一年，尤其去年九合一選舉中「以核養綠」公投案通過，核電很有復辟的可能；而所謂「核電一年，核廢萬年」，目前核廢料的最終處理仍於無解的狀態，台灣不需要為了10％的電力需求，付出永遠無法付清的代價，427當天需要民眾一起站出來。

全國廢核遊行是因從2011年日本福島核災發生後，國人開始正視國內核電安全的問題，過去都在3月間舉行。廢核平台表示，今年改在4月27日，是為了紀念前蘇聯車諾比核災33周年，這是人類史上最大的一次核能災害，核電絕非擁核團體聲稱的安全無虞。

(中時 )