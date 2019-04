高雄市長韓國瑜昨針對是否參選2020做出5項聲明的表態,其中,他提到「台灣沒改變,高雄也不會改變」,台北市柯文哲今直言,這意思就是他(韓國瑜)要做總統啊,不然怎麼會這樣說?

柯文哲昨早上受訪時,韓國瑜還未正式公布聲明內容,但多家媒體均已預先披露韓的態度。對此,柯透露,其實原本韓國瑜是要在他宣布是否參選後再表態,結果現在「撐不住了」。

柯文哲今被媒體追問,為什麼會知道韓國瑜原本宣布的時間點在他之後?柯先是不願意正面回應,僅說本來以為去年選舉之後大家會沈澱下來,但發現選後到現在台灣還是,不要說動盪不安,但社會是蠻不安的,「其實越亂的時候越應該保持冷靜的態度,老實講,不用隨著外面起舞。」

是否意指韓國瑜仍應該沈著一點?柯仍說,台灣這陣子太亂了,兩黨都一樣,社會也還是有不安的氣氛。最後柯文哲才坦言,雙方還是有一些朋友,但「應該沈住氣啦,當社會越混亂,有時更應該沈住氣。」

另針對韓國瑜聲明中提到台灣改變,高雄才會改變,柯文哲昨天卻透過臉書說「改變台灣從首都開始」,兩人說法、邏輯明顯不同。對此,柯也表示,台北還是台灣的領頭羊城市,透過槓桿道理要改變台灣還是比較容易。

柯文哲也直言,韓國瑜這樣說,「這樣意思就是他要做總統啊,不然怎麼會說這樣?」但他認為,do what we can do嘛,盡我們能做的把它做好;像他今天出席技職教育成果展,或是台北市推雙語教育、國際教育,都沒有叫教育部要怎樣,就自己開始推,雙語教育今年11校了,慢慢開始推廣了,可以做的先做,每一項要等,不是每件事都是要整個台灣改變才可以做。媒體仍追問,如何看這5項聲明,柯又引用唐詩〈早發白帝城〉回應。

外界認為應該請辭市長再選2020,柯文哲會請辭宣布投入大選?柯推說,最好是都不要發生,遇到再講,不知道,深呼吸、放輕鬆,不管你們怎麼叫,我都做我的事情;那麼韓國瑜該不該辭?他說,這就是困境嘛,台灣真的不是正常國家。

(中時 )