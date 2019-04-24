高雄市長韓國瑜昨針對是否參選2020做出5項聲明的表態，其中，他提到「台灣沒改變，高雄也不會改變」，台北市柯文哲今直言，這意思就是他（韓國瑜）要做總統啊，不然怎麼會這樣說？

柯文哲昨早上受訪時，韓國瑜還未正式公布聲明內容，但多家媒體均已預先披露韓的態度。對此，柯透露，其實原本韓國瑜是要在他宣布是否參選後再表態，結果現在「撐不住了」。

柯文哲今被媒體追問，為什麼會知道韓國瑜原本宣布的時間點在他之後？柯先是不願意正面回應，僅說本來以為去年選舉之後大家會沈澱下來，但發現選後到現在台灣還是，不要說動盪不安，但社會是蠻不安的，「其實越亂的時候越應該保持冷靜的態度，老實講，不用隨著外面起舞。」

是否意指韓國瑜仍應該沈著一點？柯仍說，台灣這陣子太亂了，兩黨都一樣，社會也還是有不安的氣氛。最後柯文哲才坦言，雙方還是有一些朋友，但「應該沈住氣啦，當社會越混亂，有時更應該沈住氣。」

另針對韓國瑜聲明中提到台灣改變，高雄才會改變，柯文哲昨天卻透過臉書說「改變台灣從首都開始」，兩人說法、邏輯明顯不同。對此，柯也表示，台北還是台灣的領頭羊城市，透過槓桿道理要改變台灣還是比較容易。

柯文哲也直言，韓國瑜這樣說，「這樣意思就是他要做總統啊，不然怎麼會說這樣？」但他認為，do what we can do嘛，盡我們能做的把它做好；像他今天出席技職教育成果展，或是台北市推雙語教育、國際教育，都沒有叫教育部要怎樣，就自己開始推，雙語教育今年11校了，慢慢開始推廣了，可以做的先做，每一項要等，不是每件事都是要整個台灣改變才可以做。媒體仍追問，如何看這5項聲明，柯又引用唐詩〈早發白帝城〉回應。

外界認為應該請辭市長再選2020，柯文哲會請辭宣布投入大選？柯推說，最好是都不要發生，遇到再講，不知道，深呼吸、放輕鬆，不管你們怎麼叫，我都做我的事情；那麼韓國瑜該不該辭？他說，這就是困境嘛，台灣真的不是正常國家。

(中時 )