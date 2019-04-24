大學個人申請進入第二階段甄試，有些校系在此階段僅進行考生書面資料審查，又未公開評審標準，公平性遭到外界質疑。清大、成大及中央大學今天公布他們的書審評分標準，強調每份書面資料由多位接受過評審訓練的老師評分，確保沒有遺珠之憾。

今年清大電機系乙組預計招收40名學生，第一階段篩進506人，最終參加二階書審筆試的有468人。電機系主任劉靖家說，系上首先開會討論確定今年書審的標準尺規，形成評分共識，依標準給予A＋、A、A-、B＋、B共五級的評分；再辦理16位初審委員的訓練，從去年的考生資料中抽取每一級各5~6份，一共30份，用今年的尺規再評量一次，提供給今年評審老師作為評量樣本參考。

劉靖家說，為求嚴謹，系上還請行政協力人員預檢核書審資料，確定考生填寫成績與其提供的競賽等證明附件相符。接著由初審委員進行約一周的初審，每位考生的資料都隨機由3位委員評分，若3位委員的評分出現不一致，也就是相差到二級分或以上時，則進入複審。複審由16位初審委員以外的另2位複審委員再加上系主任共3人審查，最終再召開會議討論，決定正取及備取的順序。

中央大學部分，在收到學生上傳的書審資料後，會先由招生組對學生的高中在校成績做一次整理，依據招生資料庫的巨量資料提供各學系教授評分建議，接下來各學系還會再對學生的競賽、語言檢定等多元表現做一次整理表列，再由各學系至少3名以上教授（與學生有三親等以內者須迴避）的依據各學系自訂的審查評量尺規進行審查給分。

除此之外，中央大學今年也特別公告了各學系書審各項目的審查重點，如資工系對於高中在校成績部分，除了類組排名平均外，還會看數學與英文成績，而在自傳、讀書計畫、多元表現部分，除了審查重點外，還具體的以問題式方式引導學生準備。

成大方面，以醫學系為例，今年招收35個名額，共267人接受書審及面試。事前醫學系先舉辦二次共識營，參與第二階段書審及面試的老師都要參加，共48位老師，大家在會中一起討論評分標準及題型。

成大醫學系主任謝式洲指出，醫學系的書審由2位老師負責，2位老師的評分必須再加以平均。面試時，學生得各別參加多站式面試以及團體式面試，整個面試過程至少要接受7到8位老師的面試與評分，所有的成績也要再加以平均。

至於成大的不分系，今年個人申請的名額12名，可以參加第二階段的甄試的學生多達50名。針對這50名學生，不分系分三組，每組3名老師，各組老師都得依書審及面試標準尺規評分，再透過統計方式回歸分數，達到成績一致性，以弭平老師之間評分的主觀因素。

(中時 )