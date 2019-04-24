印尼籍女子文文8年前受僱來台照顧重度失智高姓老婦，沒想到她才照料不到1個月，就將老婦綑綁在輪椅上落跑，還好高婦兒子前來探視並緊急救助，老婦才未發生死亡意外，最高法院考量她一時衝動犯案，依遺棄罪將她判刑6月、可易科罰金，執行後驅逐出境定讞。

判決指出，2011年11月18日文文負責照顧行動不便又長期臥床的90歲高姓老婦人，同年12月14日下午2點半前，她逕自收拾行李，並將坐在輪椅上的高婦用繩子綑綁，然後自行離開，高婦的兒子回家探視，卻發現老母被綑綁獨自坐在輪椅上，氣得向警方報案。

女看護文文案發後逃逸遭檢方通緝，前年被逮捕到案後起訴；法院審理期間，她辯稱是因為遭老婦咬、打，不堪痛苦，不得已才離開，並沒有故意遺棄。

歷審佐以人力仲介公司證詞，認定文文經看護訓練後，自己應允可妥適照料高婦卻違背，她的行為構成違背契約遺棄罪，考量她犯罪原因是因感到痛苦一時衝動未顧及後果，將她判刑6月、可易罰金18萬元，刑執行完畢後驅逐出境確定。

(中時 )