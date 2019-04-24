主計處22日公布3月失業率統計，不管是與上月或與去年同期相較，失業率都只能算是情勢穩定，但行政院長蘇貞昌今天在[email protected]蘇貞昌表示，選對人，會做事，求職不再是難事！還標榜3月的失業率，是19年來同期的第2低。網友譏諷，如此不求第一「以退為進」，難怪天天有政績。

蘇揆日前才因迴避今年首季出口年減4.2％的警訊，只強調3月出口金額是史上同月第2高，把負成長當成政績，被批是「膨風內閣」，今天又以相同手法，操作失業率。

主計處22日公布的失業率，真相是3月失業率為3.68％，較上月下降0.04個百分點，與去年同月相比上升0.02個百分點，在近19年來同月失業率數字，3月失業率僅高於去年3月3.66％，為近19年來同月次低數據；季調後失業率則為3.72％，較上月微幅上升0.01個百分點。明眼人都知道，整體而言只能算是「情勢穩定」。

但這樣的數字到了蘇揆手裡，居然變成完全正面的好消息，蘇揆表示，政府努力創造就業、提振就業，就是為了讓所有鄉親都能安居樂業！數字會說話，3月的失業率，是19年來同期的第2低，「我做事，你分享，上班前快把好消息放送出去」！

有網友質疑，難道蘇揆只求第2不求第1，如果成績下跌，都可以說成19年同期第2低的好成績，那未來還有沒有第3低、第4低的好成績？

(中時 )