民進黨立委蘇震清遭週刊報導涉嫌掏空誠美材，對此，蘇貞清今天受訪強調，週刊報導都是臆測及不實報導，他要提出嚴正抗議，也將保留法律追訴權，並要求更正報導。

週刊報導，檢調偵辦股市金釵葉美麗涉嫌掏空誠美材集團弊案，葉美麗在檢調偵訊時，供出名下近億元的郡宏光電股票，多是幫立委蘇震清所買，她只是蘇的人頭，雙方並簽有密約，已遭檢調查扣。

蘇震清表示，有關於誠美材公司所謂的介入經營權與掏空一案，「本人不知情、不了解、完全沒能力參與，真的是無妄之災。」

有關於郡宏光電公司股票，蘇震清指出，皆是合法取得，目前為止也沒獲得任何利益。助理賴麗團賣出的股票，完全不是他所有。

蘇震清表示，現在檢調偵查中，他也不方便多做說明，如果檢調需要去配合說明，他也完全配合。

他重申，他只是純粹的投資者卻被說成這樣，真是莫名其妙，完全是無妄之災。

(中時 )