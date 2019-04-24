高雄市長韓國瑜昨日(23)首度鬆口：「願守護中華民國，但此時此刻無法參加現行制度的初選。」為推出「最強候選人」，國民黨擬往「協調式初選」方向走，直接民調比拚，不會有正式的登記領表程序。

由於韓國瑜聲勢實在太驚人，黨中央也難擋潮流；鴻海董事長郭台銘也在臉書發文也不反對將韓國瑜納入，據了解，多位黨務人士都建議，可沿用去年選舉所使用的「台中模式」，只要參選人們同意，直接民調比拚，不會有公告的正式初選。等於有初選競爭之實亦兼顧形式，但無初選之名。 事實上台中市立委江啟臣昨也以自身為例，提出「台中模式」，當時，台中市長初選階段，只有他與盧秀燕表態，黨部就找兩人協調，進行全民調定勝負。雖盧小贏江約0.6%，但過程平順，為勝選奠定基礎。

黨務人士透露，黨中央要創造讓「最強候選人」都可加入的模式，但最後仍待24日下午中常會常委提出建議案後討論。

(中時電子報)