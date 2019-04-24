雖然美國近年來指控中國大陸竊取其高科技，但美國國務卿蓬佩奧在一次演講中語出驚人表示，「撒謊、欺騙、偷竊」造就了美國今日榮耀，引發爭議。

美國國務卿蓬佩奧在一次演講中語出驚人表示，「撒謊、欺騙、偷竊」造就了美國榮耀。

蓬佩奧（Mike Pompeo）上周15日在德州農工大學進行演說。根據美國國務院網站的紀錄，當時蓬佩奧在回答學生們的提問「關於對沙烏地阿拉伯之類的爭議國家，您是如何平衡對其外交上的譴責與讓步的？」

蓬佩奧回答，他認為任何一位國務卿在剛上任的那一天，都能認識到外面的世界是一個棘手的世界，「我們沒有始終如一並抱有熱情地意識到，能夠來到美國是一件多麼光榮的事；或許各位德州農工大學的成員們能夠意識到，但我不認爲大多數美國人能理解我們有多麼幸運。世界上有許多許多棘手的地方」。

蓬佩奧話鋒一轉，接著表示：「關於你的提問，當我還是一名軍校學員的時候，西點軍校的學員格言是什麼來着？『絕不撒謊、欺騙、偷竊』，但在擔任CIA的局長時，我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊，我們還有一門課程專門來教這些。這些提醒我們美國是如何造就今日榮耀。」

此外，蓬佩奧稱，對於一些努力想達到美國期望的國家，美國應該對他們給予協助。但對於與美國爲敵的國家，美國則會對他們進行制裁。故「我們需要不斷評估我們對每個國家採取的手段是否達成了目標」，且「無論面對敵人或朋友，當他們在無法達到我們期望的時候，美國都必須堅持不懈，確保絕對不會羞於指出他們的錯誤」。

蓬佩奧的言論不但引起爭議，也引起網友嘲諷。知名財金部落格《Zerohedge》稱，CIA以正是幹著「撒謊、欺騙、偷竊」這樣的事，對於他們對中國大陸、俄羅斯、以及維基解密等種種指控，「我們還應該相信他們」嗎？

(中時電子報)