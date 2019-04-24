桃園客運135號公車司機，被孫姓女乘客發現邊開車邊使用手機，欲制止卻和該名司機爆發口角，最後還鬧上警局，過程被孫女拍下po上網，網友認為此舉動太離譜危及行車安全。司機稱雙方是為了悠遊卡儲值不足繳費問題起爭執，桃園客運指出，調閱監視器發現司機只花2秒使用手機。

該名孫姓女乘客貼文表示，桃園135號公車邊開車邊玩賴，上前制止結果司機回答他是在跟公司回報消息，打電話到桃園客運，但他們的回應是，因為司機必須要跟公司回報，所以必須使用手機，並堅稱他們調閱監視器司機只花兩秒使用手機。

她還指出，期間司機跟她爆發口角，並把她拘留在車上不讓下車，直接報案處理等到警察來，整整被關在車上30分鐘。

中壢警方則回應，4月23日晚間7時50分，孫姓乘客搭乘桃園客運135號公車，因悠遊卡儲值不足，身上沒有零錢等繳費問題，與客運蔡姓司機發生爭執，雙方未提出告訴，孫女拍下影片佐證司機確實有邊開車邊使用手機，將依違反道路交通管理處罰條例第31-1條規定依法告發。

(中時 )