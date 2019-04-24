曾出版7本星座書、上遍各大談話性節目分析星座命理的知名星座專家寶靈(黃婉茹)，目前在臉書開創了「寶靈魔法學院」，擁有高達4萬多粉絲數，她嫁給從事醫療器材業的日籍老公長谷波宣宏後，夫妻倆旅居日本大阪，她則在台日兩地開班授課，熟料看似忙碌充實的平凡生活，竟爆出家暴及婚變，一度傳出有生命危險，兩人遭日本警方拘留，此事震撼日本僑胞界。

星座專家寶靈老師經常幫助台日兩地粉絲解答人生與感情的疑惑，沒想到自己的婚姻出了大問題，3月時她未如期發文及開直播，外界查覺到異狀，之後她果然在臉書陸續貼出離婚協議書並po文「會揍人的老公這輩子out」，洩出婚變端倪，據《鏡周刊》報導，今年3月初，寶靈跟日籍丈夫因互控傷害，遭日本大阪府警方逮捕，夫妻倆雙雙被拘留，由於之後雙方確定申請離婚，寶靈遭警方要求出境，但她以要辦理離婚事宜為由，直至3月17日才從關西機場飛離。

之後一名自稱是寶靈友人的「作家H」在臉書留言，透露寶靈人身安全無虞，返台後會出面向大家說明，目前則是飛抵中國大陸北京，她本人已在微博證實此事，而據知情人士透露，寶靈之所以被日方要求離境，乃因她是外籍配偶，一旦離婚，則居留日本的方式跟權利都需要立即改變，不能長期居留當地，故日本方面才會緊盯她出境。

(中時電子報)