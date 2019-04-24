韓星朴有天日前被富三代前女友黃荷娜緊咬吸毒，他大動作召開記者會自清，還放話要對媒體提告，沒想到23日國立科學搜查研究院（國科院）證實，他的腳毛驗出陽性反應，大反轉結果不僅讓粉絲失望透頂，經紀公司也決定開除他，並宣布他會退出演藝圈。

朴有天日前開記者會，強調絕對沒吸毒，並表示會去警察局誠實地接受調查，當時態度誠懇的他，讓不少網友選擇相信他，未料，國科院檢查結果他的毒品反應為「陽性」，直接打臉朴有天說法，這讓他的經紀公司「C-jes娛樂」也很痛心，發表聲明決定和他解除合約。

「C-jes娛樂」透露，一直以來都很相信朴有天的清白，不過透過新聞報導，得知他的毒品反應為「陽性」，讓他們心情相當低落且難過，在考量雙方信任已難恢復，才做出解除合約的決定，經紀公司也表示，會如朴有天先前記者會上所說的，未來他將退出娛樂圈，並取消所有工作安排，配合司法調查。

(中時電子報)