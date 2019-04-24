休旅車擦撞機車 6月大男嬰摔傷不治

北市信義路二段上午7時許發生車禍，1部休旅車與盧姓男子駕駛的機車發生擦撞，盧當時還載著妻子及6個月大男嬰，機車倒地後男嬰也跟著摔傷，經送醫後宣告不治，大安警方已調閱路口監視器以釐清案發過程。

據指出，盧男上午騎機車載妻兒出門，妻子以背帶將小男嬰綁在身後，但行經信義路二段靠近金甌女中時，與左前方的休旅車發生擦撞，盧姓夫婦紛紛倒地，過程中小男嬰也不幸受傷。

小男嬰送醫急救後仍宣告不治，警方已將休旅車駕駛帶回偵訊，另調閱影像釐清責失，全案依過失致死罪偵辦中。

(中時 )