休旅車擦撞機車 6月大男嬰摔傷不治 11:332019/04/24 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市信義路發生車禍，6個月大男嬰不治。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 休旅車擦撞機車 6月大男嬰摔傷不治 北市信義路二段上午7時許發生車禍，1部休旅車與盧姓男子駕駛的機車發生擦撞，盧當時還載著妻子及6個月大男嬰，機車倒地後男嬰也跟著摔傷，經送醫後宣告不治，大安警方已調閱路口監視器以釐清案發過程。 據指出，盧男上午騎機車載妻兒出門，妻子以背帶將小男嬰綁在身後，但行經信義路二段靠近金甌女中時，與左前方的休旅車發生擦撞，盧姓夫婦紛紛倒地，過程中小男嬰也不幸受傷。 小男嬰送醫急救後仍宣告不治，警方已將休旅車駕駛帶回偵訊，另調閱影像釐清責失，全案依過失致死罪偵辦中。 (中時 ) #男嬰 #休旅車 #不治 #機車 #信義路 也許您會感興趣 推薦閱讀 捷豹推E-PACE 嗆聲雙B休旅車 04:092019/04/20 產業特刊 地方掃描－砂石車與機車擦撞 騎士死亡 04:102019/04/20 地方新聞 烏日高鐵站旁停車場 凌晨無名火毀42輛機車 12:532019/04/20 社會 小客車自撞護欄 駕駛傷重不治 09:432019/04/21 社會 北市鄭州路貨車闖紅燈連撞3機車 17:032019/04/21 社會 機車展登場 MF select演繹重機時尚 04:102019/04/22 產業特刊 休旅車撞歪電桿 駕駛落跑辯稱找拖吊車 16:212019/04/23 社會 醉男倒馬路被撞死 3歲娃求償扶養費敗訴 20:072019/04/23 社會 11個月大女嬰床上跌落 送醫後不治 21:072019/04/23 社會 捷運蘆洲站外死亡車禍 騎士命喪砂石車下 11:062019/04/24 社會 社會熱門新聞 關公託夢 正義哥協獲泰山雙屍案父遺體 警驚：你們怎麼會來 - 社會 失聯父疑殺子後畏罪輕生 身上還留1萬6500元 - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 社會 通話中失去音訊 苗栗調查站主任驟逝 - 社會 - 中時 女檢命女被告全裸張腿 揉雙乳害下體濕 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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