受到暖冬影響，今年南部地區已出現本土性登革熱個案，因應5、6月梅雨季節將至，北市環保局今動員12個行政區環保志工舉辦登革熱防治行動日，提醒民眾注意雨後積水容器清除，環保局表示，為擴大巡查範圍，環保人員配置「3D巡查棒」，利用3D立體特性，全面掌握孳生源，讓巡查效率大增，提升防疫效度。

環保局指出，去年北部、中部疫情多發生在菜園、開心農場等區域，為了防堵登革熱疫情發生，環保局除已針對菜園、登山口、空地、防火巷等進行加強巡查，全力動員各區清潔隊擴大環境巡查及孳生源清除作業外，今動員超過1000位環保志工，同步辦理「全市登革熱防治行動日」，提早因應，有效防治登革熱疫情。

環保局表示，北市屬於都市化居住型態，防治登革熱除了檢查平面區域的花盆底盤、積水容器等一般常見可能積水的地方，必須加強屋頂天溝、樹穴或車棚帆布等位於高空的孳生源，以「垂直立體式」巡查，避免防疫漏洞。

此外，針對公寓屋頂天溝易積水產生孳生源處，過去必須依靠人力攀爬進行檢查，如今環保局配備一人即可方便操作顯示之「3D巡查棒」，提高巡查效率，全廟掌握孳生源，防治登革熱疫情。

隨著氣溫漸漸升高，加上即將進入梅雨季節，環保局提醒民眾，應仔細巡查居家內外環境，隨手清除塑膠帆布、廢輪胎、盆栽等易積水容器，才能有效防止病媒蚊孳生，防治登革熱疫情發生。

(中時 )