夏季第一場寶瓶座流星雨，用肉眼就看得到！今年極大期預估將發生於5月6日晚上10點，每小時能見到40顆流星。氣象局表示，今年不受月光影響，觀測條件極佳，想觀看民眾可以挑「光害少」並且「視野廣」的地方於下半夜外出觀看。

氣象局指出，「寶瓶座流星雨」是由著名的哈雷彗星所衍生。今年的極大期將發生於5/6晚上10點左右，根據國際流星組織的資料顯示，每小時能見到40顆流星劃過，且極大期的前後幾天，通常可在黎明前產生每小時10~30顆的流星。

氣象局說，觀測條件部分，5/6前後幾天的凌晨1點多輻射點升起，今年觀測條件極好，在光害少且視野廣的地方都能用肉眼看到。

臺北天文館之網路天文館網站指出，寶瓶座η流星群極大，屬於中型流星群，活動日期一般在 4 /19至5/28，流星速度極快且大多很明亮，多數流星會留下餘痕。預測今年的極大期將在5/6晚間前後，每小時能看見50 顆流星，由於輻射點約在凌晨1時30分左右昇起時，值農曆初四，月相為上弦，不會受月光影響。

(中時電子報)