香港國泰航空於今年1月及2月各發生一起機長空中失明事故，均緊急交給副機長接手，班機雖平安降落，但各界震驚，紛詢問是何原因造成失明。三軍總醫院眼科主任呂大文說，可能是頸動脈栓塞，造成眼睛短暫失明。不過，真正空中失明原因，還須靜待香港民航意外調查機構的調查。

國泰航空該2起機長在飛行途中突然失明事故，是發生在 2019年1月26日的CX583航班及2月20日的CX170航班，國泰航空表示，發生時機組人員均按照機師失能標準操作程序運作航機。兩機長在整個航程期間皆保持清醒，並於飛機安全降落香港國際機場後由醫療人員診治。

對於香港民航意外調查機構正積極調查，要找出失明原因，國泰航空說，會全力配合調查。

我航醫表示，戰鬥機飛行時，飛行員會因G力影響，可能短暫視覺喪失；民航機師在飛行中突然失明，可能是視網膜動脈或靜脈栓塞，俗稱的眼中風，發生原因可能是年齡較大，患有高血壓，血糖高，膽固醇高等慢性疾病。至於國泰航空該兩機長真正空中失明原因，還須靜待香港民航意外調查機構的調查。

不過，三軍總醫院眼科主任呂大文說，機師空中失明應與眼中風無關。眼中風，視力是無法恢復的，但頸動脈栓塞可以恢復。

他說，很多患有高血壓、高血脂的病人，會突然失明，失明後視力又恢復，經超音波檢查是頸動脈內有斑塊，當頸動脈痙攣時，斑塊會堵住血液，造成血液無法流進腦部，這時會短暫失明；痙孿解除後視力就恢復。

(中時電子報)