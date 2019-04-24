針對日前有《蘋果日報》指涉旺旺集團在大陸領取高額補助金，大陸國台辦發言人馬曉光表示，發布這個消息的媒體，其特定的政治立場大家都十分清楚；旺旺集團已公開發表聲明予以澄清，反駁其不實之詞。大陸鼓勵和支援台資企業在大陸投資興業，並採取積極措施為他們提供各種便利，提供同等待遇；政策是普惠的、依法依規，對所有台灣企業都一視同仁。

馬曉光今在國台辦記者會上指出，發布這個消息的媒體，其特定的政治立場大家都十分清楚。在這個時候，它發表這個消息的動機，大家也都看得很清楚。我們也注意到，旺旺集團已經公開發表聲明予以澄清，反駁其不實之詞。

馬曉光強調，多年來，大陸鼓勵和支援台資企業在大陸投資興業，並採取積極措施為他們提供各種便利，提供同等待遇，來分享大陸發展的機遇，幫助他們在大陸實現更大更好的發展。大陸的政策是普惠的、依法依規，對所有台灣企業都一視同仁。

(中時 )