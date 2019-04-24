高雄市長韓國瑜（前排右）24日參加高雄市立圖書館總館共構會展文創會館上樑典禮，他仰頭看天。（林瑞益攝）

高雄市長韓國瑜24日上午出席高雄市立圖書館總館共構會展文創會館上樑典禮，媒體問他想要用徵召或民調方式參選總統？韓國瑜對此表示：「所有對2020的事情，我都已經用聲明說明了，請大家理解我。」

韓國瑜、台灣人壽董事長黃思國等人參加完上樑典禮後，媒體問他關於國民黨是否也替他上樑？希望採取徵召或民調方式？韓國瑜表示，他在23日的聲明已經說得很清楚了，請大家再耐心細讀。

媒體再問對於鴻海集團董事長郭台銘日前投入參選，事前是否知情？韓國瑜說，現在這事不在他的討論範圍內，要專心、全力衝市政。媒體又問，是否接受徵召，他說：「所有對2020的事情，我都已經用聲明說明了，請大家理解我。」

此外，韓國瑜在致詞時不改幽默的一面，他說，希望未來高雄的BOT案都是三贏，企業家一定要贏，不管是賣茶葉蛋或發射飛彈、導彈的，都能賺錢，所有商業活動都要賺錢；市政府也贏，因為提供公共服務；人民也贏，得到更好的享受與安排。只有這樣，社會才能健康活潑發展。

(旺報 )