火星也有地震？是的，位在美國加州的NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）24日宣布，火星探測器「洞察號」（InSight）已經在火星上偵測到了微弱震動，相當於地球上規模2.5級地震，科學家相信這就是火星震（marsquake），這也是人類史上頭一次在另一個星球發現地震震顫。

NASA偵測到史上頭一回火星震（marsquake）。

路透社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）今天發布新聞稿，宣布火星探測器「洞察號」本月6號偵測到一個規模約2.5級地震的微弱震顫。

洞察號是在去年11月26日成功在火星表面降落，NASA賦予他的主要任務就是研究火星內部結構，因此他降落時身上還戴著一個由法國國家太空研究中心（CNES）生產的SEIS地震儀。

洞察號才登陸火星近5個月就傳出這麼重大的突破，洞察號（InSight）首席調查員班納特（Bruce Banerdt）在新聞稿中指出：「一直以來我們都在蒐集背景聲響，但這是頭一遭官方認定能夠開啟『火星地震學』（Martian seismology）的全新領域。」

目前科學家還在檢視數據，以確認導致這起震顫訊號的成因，不過已初步排除如風等來自於火星表面的外力因素，NASA傾向認為震顫來自於火星內部結構。

洞察號SEIS地震儀的首席研究員Philippe Lognonné也指出，震顫伴隨的高頻率相當類似於地震的破裂過程，「因此我們非常有信心，這就是一個火星地震。」

事實上這也並非科學家頭一回在地球以外偵測到地震，1969、1977年NASA阿波羅計畫都曾在月球表面偵測到「月震」（moonquakes）。火星與月球相似，不同於地球表面有海洋、氣流、甚至是板塊運動，火星與月球的表面是非常寂靜的，不過也因為火星和月球都沒有板塊運動，他們發生的地震活動源自於不斷冷卻與收縮的過程，最終導致地殼破裂。

火星探測器洞察號。

(中時電子報)