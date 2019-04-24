紅襪目前有2名主要捕手，分別是萊昂（Sandy Leon）和瓦茲奎茲（Christian Vazquez），不過今天與老虎進行雙重賽，在首戰2名捕手都先發出賽，其中瓦茲奎茲擔任指定打擊，如果需要的話誰是第3號捕手？紅襪總教練柯拉（Alex Cora）點名認為林子偉可以勝任。

根據美媒《WEEI》報導，在去年紅襪都會有3名捕手在陣中，不過上周他們將捕手史威哈（Blake Swihart）放入指定讓渡名單，首戰又將兩名捕手都放在先發，若雙重賽有緊急狀況時，柯拉竟大膽地說：「我們現在有林，他可以成為我們的第3號捕手。」

「本季剛開始時，好像是在奧克蘭的比賽，我有在想誰可以當捕手，我其實沒有太多人選，所以林子偉可以是第3號捕手。」雖然柯拉很看好林子偉，但其實林子偉在小聯盟擔任過內、外野手，卻沒有任何捕手出賽的經驗。

柯拉對林子偉非常有信心：「他能夠勝任的，之前曾跟瓦瑞泰克（Jason Varitek，紅襪退役鐵捕）練過，沒問題。」不過今天雙重賽中，紅襪對上老虎都沒有出現需要第3號捕手的情況。

首戰林子偉擔任先發二壘手，繳出3打數1安打，在3局下敲出二壘安打，也是大聯盟首支長打；晚場比賽林子偉沒有先發，在第8局上場代守二壘，9局下半有一次打擊機會，可惜擊出滾地球遭刺殺。雙重賽紅襪分別以4比7、2比4輸給老虎，單日吞下兩敗。

林子偉在晚場比賽，第8局時代守二壘，成功抓到回壘不及的老虎跑者。（美聯社）

(中時電子報)