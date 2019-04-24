◎談韓國瑜聲明 柯P：他就是要做總統

高雄市長韓國瑜昨針對是否參選2020做出5項聲明的表態，其中，他提到「台灣沒改變，高雄也不會改變」，台北市柯文哲今直言，這意思就是他（韓國瑜）要做總統啊，不然怎麼會這樣說？

◎黨內初選紛擾 侯：先關心民眾生活困境

國民黨總統提名初選至今未定，黨內各派人馬互相放話，新北市長侯友宜24日表示，團隊需要凝聚共識，黨中央盡快制訂遊戲規則，目標一致就能向前行，但侯強調，現在翻開報紙都在總統選舉，有誰關心市政與民眾生活困境？每天談政治口水無意益，不把角色扮演好，講多了都在內耗。

◎藍綠混戰 李進勇中選會主委初審通過

立法院內政委員會今審查中選會主委被提名人李進勇人事案，藍綠兩黨都祭出甲級動員，會議開始後一陣混亂推擠，藍委高喊「會議無效」、「退回李進勇」，但民進黨團絲毫沒有打算另擇他日再審。由於現場混亂無法詢答，會議開始約10分鐘後，召委、綠委張宏陸裁示停止詢答，點名表決後民進黨團以人數優勢過關，立委們最後連審查詢問機會都沒有，會議就結束，國民黨痛批根本是「三秒勇」。

◎九份民宿疑瓦斯外洩 13陸客一氧化碳中毒送醫

新北市九份瑞芳區崙頂路1棟民宿，今（24）日清晨5時許，疑似瓦斯外洩，現場一氧化碳濃度超標，導致13名住宿的陸客感到不適，所幸全部送醫後，意識皆清楚，詳細原因尚待警消釐清。

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(中時電子報)