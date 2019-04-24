7月起，南航台北往返上海及廣州兩條航線皆用寬體機執飛，全機提供個人娛樂系統。圖：南航提供

正在計畫暑假出遊的旅客有福了！南方航空自今年7月1日起，「放大」台北往返廣州及台北往返上海兩條航線機型。搭配原有A330執飛的台北往返深圳航線，南航廣州、深圳、上海等三條商務航線將全數由寬體機直飛。

7月起，台北－廣州航線將由波音777-300ER執飛，每天一班，總座位數360座，較原機型增加78座，其中商務艙28席、明珠經濟艙（即豪華經濟艙）27席、經濟艙305席。據悉，距上一次南航使用波音777執飛兩岸航線正航班已追溯到2016年3月。而台北－上海航線將由空中巴士A330取代現行A321，每天一班，總座位數282座，較原機型增加88座，包含商務艙30席、經濟艙252席。兩條航線全機皆提供個人娛樂系統，提供旅客更舒適的飛行體驗。

南方航空現有機隊規模超過840架，位列亞洲第一、全球第三，運營包括波音777、737系列，空中巴士330、320系列等型號客貨運輸飛機，今年還將接收全新A350-900機型，更是全球首批同時運營空中巴士A380及波音787的航空公司。去年7月，南航首度使用夢想客機波音787執飛台北－烏魯木齊航線，好評同時反應在銷售上。今年夏秋季，南航提前於5月再度使用波音787復飛台北－烏魯木齊航線，復飛首月訂座率已達9成。

南方航空表示，非常重視兩岸航線市場，不僅續用夢想客機執飛台北往返新疆航線，7月起商務航線全數用寬體機運行，其中將執飛台北－廣州的波音777-300ER座位數361席，是全南航僅次於A380座位數第二多的機型。同時，為滿足旅客的各種出行需求，南航同時推出廣州、上海等航線經濟艙套票、商務艙套票及自由行行程等多樣產品。旅客現已可透過各大旅行社詢問上述產品，或利用南方航空官網購買南航機票：https：／／global.csair.com／tw／TW／Home／

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