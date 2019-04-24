七六人今天在主場輕鬆擊敗籃網，成功晉級東區四強，沒想到卻在第四節的垃圾時間發生10人肢體衝突，最終4人遭到驅逐出場的幹架場面，兩隊球員腦袋真的有問題！

LIVE from the podium following our Round 1 victory over Brooklyn. #HereTheyCome https://t.co/wF2VDk8vAa — Philadelphia 76ers (@sixers) 2019年4月24日

七六人在打完上半場就已取得29分絕對領先優勢，勝負早早就底定，然而雙方的替補球員卻不想讓這場比賽平淡無奇的結束。

第四節剩下1分50秒，七六人116比91領先，籃網菜鳥克魯斯切入上籃後與七六人波爾登發生肢體衝撞，兩人的手臂糾纏在一起互不相讓，克魯斯隨即推了波爾登一下，此舉惹怒了波爾登，立馬上前想要幹架，幸好被裁判制止，不過雙方球員劍拔孥張，場上情勢大有一發不可收拾的情況。

七六人孟羅出手推了籃網荷利斯傑佛生，籃網慕薩反擊推了孟羅，場上情勢失控。

裁判經過影帶重審之後決定將衝突導火線克魯斯、波爾登、孟羅與穆薩共四名球員趕出球場，這起涉及10人的衝突事件才得以平息。

其實這個系列賽的火藥味十足，前場七六人吉米巴特勒就與籃網杜德利發生衝突導致兩人都被趕出去，甚至恩比德還被吹了一級惡意犯規，而今日的這場比賽就連垃圾時間也不放過，只能說雙方球員真的打到「忘我」境界了。

(中時電子報)