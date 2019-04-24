民進黨總統協調延期，引發黨內最近放話不斷；民進黨秘書長羅文嘉今也說重話，5月1日會將總統初選所有流程送中常會通過；若再提案改變修改遊戲規則或任何意見，「請具名講，不要再用『黨政人士』」。

至於民調規則有規定很清楚，至於有無納入手機部分？羅文嘉表示，按照4月10日通過的決議公布的內容，目前立委初選就是按照這內容，從2011 到2019年都是按照這個規則。

他表示，希望在5月1日送中常會整個選舉日程包括政見會、協調終止時間、民調時間等日程表，基本上5月1日就要通過，因為不能再延。

他強調，「我衷心希望，大家好好君子之爭，想辦法按照大家已經通過不變的內容下，全力爭取社會支持，這才是根本之道。」

羅文嘉今表示，若初選程序有任何改變，一定要有一定程序及雙方當事人同意，更沒有比賽比到一半再來變的內容，他說的都是制度面的問題。

被問到若有中執委再提案，推翻410日通過內容？他說，4月10卓日主席及民進黨已經承擔起這個結果，民進黨從來沒有變過，從來沒有在遊戲規則進行中變，「我們承擔410時程延後，這個延後是為了團結、事緩則圓，但不能違反基本原則，就是上次通過的兩個不變，不能再改變」。

至於有人希望國民黨候選人出來再來比，但這樣會不會太晚？他說，4月10日通過的決議，讓很多人不諒解，民進黨已經付出代價，若這次有個人或任何團體要提案也好，「我都覺得不適合，我認為民進黨有些底線還是要守住」。

至於初選時程是否一定522＋7？他強調，根據大家的白紙黑字寫得很清楚；若按照合法程序最後改變遊戲規則，黨會負責？他說，提出來的人要負責，誰提出來就要對歷史負責，站在民進黨立委場，當天中執委集體無意義通過，這是大家一起承擔，4月10日是大家一起承擔，這是為了黨的團結，接下來有任何人，就要對歷史負責、對黨負責。

希望用什麼方式負責？他說，現在沒有看到提案，但有任何人有任何想法，就直接具名，ˊ直接站出來談，對歷史負責，這樣比較清楚，這不適合任何人來放話，若提出來，誰有意見、誰有主張，對社會說明。「我相信，410是大家都同意、黨也承擔了」。

被問到目前民進黨中常委是同額競選喬出來，會不會擔心到時一面倒；他說，「我覺得不至於啦，民進黨沒有那麼脆弱，心中都有一把尺，當然有信心，沒有信心就倒下去了，我們在黨中央不就是在維持黨的價值、維持勝選，這是我們存在的理由。」

至於最近傳出黨主席將請辭，是否是對黨中央施壓？他反問，「你們覺得勒，你們解讀都比我厲害。」

(中時 )