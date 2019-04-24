吃麥片除減肥還能抗癌。國外研究指出，多攝取全穀類膳食纖維不僅能保護消化道、促進排便，常攝取全穀類的族群比起那些平時很少攝取的族群，還降低了14％腸癌風險。

據《早安健康》報導，英國牛津大學本月刊登在《國際流行病學期刊》的新研究，分析了各類飲食與腸癌之間關係，對超過47萬名40～69歲男女進行飲食生活相關調查，並持續追蹤他們6年內罹患腸癌的狀況。

研究發現，飲食中最多膳食纖維攝取來源是麵包、早餐穀片等全穀類的族群，相較於攝取最少全穀類膳食纖維的族群，約可降低腸癌風險達14％，且全穀類在膳食纖維影響效果比蔬果好，研究團隊指出，不同類型的膳食纖維可能對於糞便的移動時間、重量有不同的影響，是降低腸癌風險結果不同的原因之一。

此外，由美國奧勒岡大學與日本新潟藥科大學合作，微量營養素情報中心資料也顯示，多項研究都指出，攝取全穀類膳食纖維能保護消化道、促進排便等，能有助降低腸癌、胃癌、食道癌、口腔癌等多種癌症風險。

(中時電子報)