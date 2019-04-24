立法院內政委員會今(24日)處理中選會主委提名李進勇人事案，國民黨立委阻擋李進勇進入內政委員會審查會場，引爆藍綠兩黨大混戰，甚至在立法院內上演「潑水節」，民進黨立委吳思瑤慘被水潑得一身濕，怒PO上濕身照喊委屈。

本月11日，立法院內政委員會審查中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，因李進勇遭國民黨立委阻擋在門外，最後決議25日再次排審，一早藍委就有備而來，集結紅樓202會議室阻擋李進勇，會議一開始，藍綠就上演全武行，藍委甚至朝主席台潑水，最後會議主席、民進黨立委張宏陸宣布直接表決，以15票同意、5票反對通過人事案。

民進黨立委吳思瑤加入戰局，也被水潑的一身濕，今日在臉書專頁怒PO上濕身吹頭髮照，直喊委屈。吳思瑤文中指出，今早立法院處理中選會人事案，國民黨立委李彥秀、黃昭順潑水，她因此遭殃，全身濕透透。吳思瑤怒跑去找李彥秀抗議，質問李「怎麼可以亂潑水？」，李彥秀回應「這是乾淨的水啦，還好啦！」，讓吳思瑤一聽簡直氣炸了，痛批毫無歉意「這種水準…真的傻眼。」

吳思瑤還PO上吹頭髮照片，自嘲附上圖說「正在努力把自己吹乾，不悅的我。」，不少支持者看了好心疼「一位小小同意案就大驚小怪」、「潑水沒有刑事責任，但是可以民事求償。請委員提告民事訴訟。」、「直接還它五巴掌」、「去拿消毒水給她潑回去，也是水」，也有人嘲諷藍綠兩黨議會亂象，「立院日常，不意外」。

(中時電子報)