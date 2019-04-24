新北市瑞芳區台2線84K處24日早上發現1具浮屍，消防單位接獲通報後，派員前往將71歲王姓男子打撈上岸，海巡第二岸巡隊及當地警方亦前往協處，目前已通知家屬前往指認。

消防局瑞芳分隊於24日上午10時接獲通報，台2線84k處，鼻頭五聖宮外發現浮屍，隨即派出救護車1輛救災車3輛前往現場，並通知第二岸巡隊協助，一同將家住汐止區的71歲王姓男子打撈上岸。

初步了解，王男疑因釣魚失足墜入海中，目前遺體仍在鼻頭公園停車場，等候家屬前來確認，詳細落海原因仍待警方進一步釐清。

(中時 )