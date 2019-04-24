鼻頭角驚現浮屍 警通知家屬到場指認 12:112019/04/24 中時 游昊予 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市瑞芳區24日早上發現一具浮屍，警方已通知家屬前往指認。（游昊予翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區台2線84K處24日早上發現1具浮屍，消防單位接獲通報後，派員前往將71歲王姓男子打撈上岸，海巡第二岸巡隊及當地警方亦前往協處，目前已通知家屬前往指認。 消防局瑞芳分隊於24日上午10時接獲通報，台2線84k處，鼻頭五聖宮外發現浮屍，隨即派出救護車1輛救災車3輛前往現場，並通知第二岸巡隊協助，一同將家住汐止區的71歲王姓男子打撈上岸。 初步了解，王男疑因釣魚失足墜入海中，目前遺體仍在鼻頭公園停車場，等候家屬前來確認，詳細落海原因仍待警方進一步釐清。 (中時 ) #浮屍 #家屬 #通知 #發現 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 泰籍男子意外死亡 警助家屬來台處理後事 11:232019/04/20 社會 復育有成 20多隻東北虎寶寶呆萌亮相 12:422019/04/20 生活 誣告3警監控恐嚇 教授賠償24萬元 07:242019/04/21 社會 烏日高鐵站旁停車場 凌晨無名火毀42輛機車 12:532019/04/20 社會 花蓮地震兩民眾重傷 慈濟志工接力陪伴家屬 23:062019/04/20 生活 潛入校園偷一晚 男因一根菸落網 10:232019/04/21 社會 不甘住處屢遭偷 男自扮柯南揪出鄰居闖空門 16:312019/04/21 社會 鎖定落單女？台中帶刀男：我怕被打 07:502019/04/22 社會 基隆海域浮屍身分確認 非泰山雙屍案狠父 09:072019/04/23 社會 影》金山發現男性浮屍 已確認是泰山命案父親 18:392019/04/23 社會 社會熱門新聞 關公託夢 正義哥協獲泰山雙屍案父遺體 警驚：你們怎麼會來 - 社會 失聯父疑殺子後畏罪輕生 身上還留1萬6500元 - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 社會 通話中失去音訊 苗栗調查站主任驟逝 - 社會 - 中時 女檢命女被告全裸張腿 揉雙乳害下體濕 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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